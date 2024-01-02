Samsun'da kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin kültürel ve sosyal yaşamına ışık tutmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana kendi yeteneğinin peşinden giden binlerce çocuğun, gencin ve yetişkinin hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda, düzenlenen kültür-sanat kursları büyük ilgi görüyor. Kültür- sanat kurslarına her yaş grubundan toplam 373 öğrenci katılıyor.

En çok ilgi gören kursların başında ise tiyatro ve koro kursları geliyor. Yetişkin tiyatroda 25, çocuk tiyatroda 70, çocuk koro grubunda 25, genç koro grubunda ise 15 öğrenci eğitim alıyor.



“ÖZGÜVENLERİ GELİŞİYOR”

Çocuk Tiyatro Kursu Eğitmeni Seda Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz verilen eğitimlere çocukların çok yoğun bir ilgi gösterdiklerini belirterek, “6 -13 yaş grubunda öğrencilerimiz eğitim alıyor. 70 öğrencimize drama eğitimi veriyoruz. Hep birlikte tiyatro eseri ortaya çıkaracağız. Bu kurs çocuklarımızın özgüvenini geliştiriyor, sosyal ilişkilerini güçlendiriyor, dışarıya çıktıkları zaman biriyle iletişim kurmalarını güçlü hale getiriyor. Çünkü burada tanımadığı kişilerle birlikteler ve bir grup olup bir şeyler yapmayı öğreniyorlar” diye konuştu.



“MART AYINDA GÖSTERİLER BAŞLAYACAK”



Yetişkin Tiyatro Kursu Eğitmeni Erdem Sarıoğlu ise kursların ücretsiz olarak verilmesinin talebin artmasına etki ettiğini söyleyerek “Gerek tiyatronun çocuk bölümü gerek yetişkin bölümü olsun derslerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de bu yoğun çalışmaların sonucunda mart, nisan ve mayıs aylarında gösterilerimiz, konserlerimiz ve sunumlarımız olacak. Biz tiyatro ile insanımızın sosyal yaşamında birkaç adım daha öne çıkmasını sağlıyoruz. Kendini rahatlıkla ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda da çok verimli sonuçlar aldık” şeklinde konuştu.