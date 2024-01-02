Samsun’dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi TBMM’de

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Eker’in eserlerinin yer aldığı “Samsun’dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi” TBMM’de beğeni topladı.

Samsun’dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi TBMM’de

Prof. Dr. Metin Eker’in Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için hazırladığı “Yüzde 100” adlı resim sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) ve Meclis Başkanlığı himayelerinde Meclis Tören Salonunu’nda sergilendi.

Serginin açılışını Meclis Genel Sekreteri Talip Uzun yaparken, sergi milletvekilleri ve protokol tarafından yoğun ilgi gördü.

hakkında bilgi veren Prof. Dr. Metin Eker, “2022 yılı sonlarında başladığım projeyi önemli bir kalp operasyonu geçirmeme ve sağlık sorunum nedeniyle ara vermeme rağmen projemi 2023 Ekim ayında bitirdim. İlk sergimi 27 Ekim 2023 tarihinde Samsun’da açarak 100. yıl ile projemi buluşturdum. Samsun sergimizden sonra hedefimiz olan Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da milli irademizin tecelligahı meclisimizde sergi açma çabamız olumlu sonuçlandı ve meclis çatısı altında yıl sonuna kadar sergilendi” dedi.

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