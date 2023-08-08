Samsun'da yapımı süren müzede "Amisos Hazineleri" yeniden sergilenecek

Müzenin bölgeye hitap edeceğini ve barındırdığı özellikleriyle dikkati çekeceğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"22 bin metrekare kapalı alanı bulunan, içerisinde hem etnografik hem arkeolojik eserlerin sergilendiği devasa bir müzemiz. 384 kişilik konferans salonumuz, kütüphanemiz, çocuk müzesi ve pek çok donatısıyla birlikte güzel bir müze. Açılış için son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın hummalı çalışmaları devam ediyor. Modern müze mantığıyla yapılıyor. Samsun'umuzdaki ve bölgemizdeki tüm önemli eserler müzemizin içerisinde canlandırılmak suretiyle halkımızın beğenisine sunulmuş olacak. Samsun'umuzun bölgedeki tüm arkeolojik ve etnografik eserlerinin bir arada görülebileceği bir ortam oluşturulmuş oldu. Sonunda burayı halkımızla buluşturuyoruz. Bu özlem sona ermiş oluyor. 7 yıl aradan sonra Amisos Hazineleri'mizi halkımızın beğenisine sunuyoruz."

Dağlı, müzecilik anlayışının değiştiğini, gösterim konseptlerinin de değiştiğini dile getirerek modern müzeciliğin tüm gerekliliklerinin Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yansıtılacağını belirterek, "Binaya yüksekten baktığınız zaman mimari projesi Karadeniz'in dalgalarından esinlenerek yapılmış tamamen. Karadeniz'i canlandırıyor. İçinde ise hem Karadeniz'i hem de Karadeniz'deki gemiciliği anlatan bir gösterim yerimiz var" diye konuştu.