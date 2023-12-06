San Andreas Fayı'nın devamı çekilecek mi? Paul Giamatti açıkladı

"HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"



Uzun yıllardır beklenen devam filmiyle ilgili yeni açıklama Paul Giamatti'den geldi. Happy Sad Confused podcast'inde Josh Horowitz'le konuşan oyuncu, şu açıklamayı yaptı:



"Bu konu hakkında konuşuldu. Bu doğru. Haklısınız, arada sırada birilerinin bu konuyu açtığını duyuyorum ve 'Eh' diyorlar. Menajerim 'Ama biliyorsun, San Andreas 2, onun hakkında konuşuyorlar' diyor. Ben de 'Gerçekten mi?' diyorum. Sonra hiçbir şey... Hiçbir şey olmuyor."

DEVAM FİLMİNDE JOHSON OLMAYACAK Öte yandan daha önce The Rock lakaplı Johnson'ın devam filminde rol alacağı açıklansa da 2022 yılında yapımcı Hiram Garcia, Dwayne Johnson'ın takvimi uymadığı için yapımda yer almayacağını duyurmuştu.