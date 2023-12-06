San Andreas Fayı'nın devamı çekilecek mi? Paul Giamatti açıkladı

2015 yapımı aksiyon "San Andreas Fayı" (San Andreas), felaketle sonuçlanan Kaliforniya depremi sonrasındaki kurtarma görevini konu alıyordu.
Başrollerini Dwayne Johnson, Carla Gugino, Paul Giamatti ve Alexandra Daddario'nun paylaştığı film, eleştirmenlerden hem olumlu hem de olumsuz yorumlar almıştı. Tüm bu gelişmelere rağmen Warner Bros, 2016'da San Andreas 2'yi geliştirmeye başladığını duyurmuştu.
"HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"
Uzun yıllardır beklenen devam filmiyle ilgili yeni açıklama Paul Giamatti'den geldi. Happy Sad Confused podcast'inde Josh Horowitz'le konuşan oyuncu, şu açıklamayı yaptı:
"Bu konu hakkında konuşuldu. Bu doğru. Haklısınız, arada sırada birilerinin bu konuyu açtığını duyuyorum ve 'Eh' diyorlar. Menajerim 'Ama biliyorsun, San Andreas 2, onun hakkında konuşuyorlar' diyor. Ben de 'Gerçekten mi?' diyorum. Sonra hiçbir şey... Hiçbir şey olmuyor."
DEVAM FİLMİNDE JOHSON OLMAYACAK
Öte yandan daha önce The Rock lakaplı Johnson'ın devam filminde rol alacağı açıklansa da 2022 yılında yapımcı Hiram Garcia, Dwayne Johnson'ın takvimi uymadığı için yapımda yer almayacağını duyurmuştu.
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