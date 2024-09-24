San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Türk sineması tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin katkılarıyla San Sebastian kentinde "Türkiye'de Film Çekme-Türk Sineması" başlıklı etkinlik düzenlendi. İspanya Kültür Bakanlığı, sinema sektörü çalışanları ve basının katılımın yanı sıra sinemaseverlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve festivalin "Yeni Yönetmenler" kategorisinde yarışan "Gülizar" filminin yapımcısı Mehmet Bahadır Er, konuşma yaptı.

Yabancı yapımcılara Türkiye'de film çekiminde sağlanan kolaylıkların aktarıldığı "filminginturkiye.com" web sayfasını tanıtan Sinema Genel Müdürü Güven, Türkiye'nin dört mevsimdeki doğal güzelliklerinin ve otantik tarihi mekanlarının film çekimleri için "eşsiz bir hazine olduğunu" vurguladı.



Güven ayrıca, uzun metrajlı filmler, belgeseller ve TV dizi çekimlerinde yabancı yapımcılara yüzde 30'a varan teşvikler, yüzde 18’e varan vergi iadesi sağlandığını aktarıp, Türkiye’nin ortak yapım konusunda deneyimli, film lojistiği, ekipman kiralama, profesyonel işçilik ve VFX alanlarında kaliteli ve uygun fiyatlı ürün ile hizmetler sunan bir ülke olduğunu kaydetti.



Büyükelçi Küçükel de görsel sanatların büyük bir hayranı olarak, etkileyici yapımlarla dolu Türk sinemasıyla gurur duyduğunu, her geçen yıl daha fazla genç Türk yönetmen ve senaristin ilham verici filmler ürettiğini, bunların hükümet tarafından da teşvik edildiğini anlattı.



Türk filmlerinin ve oyuncularının İspanya'da çok sevildiğini, bunun sebeplerinden birisini kültürel yakınlık ve halkların paylaştığı Akdeniz ruhu olduğunu söyleyen Büyükelçi Küçükel, ayrıca iki ülke arasında "mükemmel siyasi, ticari ve turizm ilişkileri olduğunu" vurguladı.



İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE ORTAK YAPIMLARDA ANLAŞMA ÖNERİSİ

Diğer yandan katılımcılar arasında olan İspanya Kültür Bakanlığından bir yetkili de "ortak yapımlar konusunda Türkiye ile İspanya arasında anlaşma yapılmasını" önerdi.



Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde, Avrupa Prömiyerini ise San Sebastian’da yapan "Gülizar" filminin yapımcısı Er ise Türk sinemasının güncel durumu ile ortak yapım filmler hakkındaki deneyimlerini paylaştı.