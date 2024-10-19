Sanal Ülke filminin yayın tarihi açıklandı
Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı "Sanal Ülke" filminin ne zaman izleyiciyle buluşacağı açıklandı.
Anthony ve Joe Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Millie Bobby Brown ile Chris Pratt'in başrolleri paylaştığı "Sanal Ülke" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor.
Filmin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
SANAL ÜLKE KONUSU
1990’lı yılların alternatif, retro-fütürist bir versiyonunda geçen, sıradışı maceralarla dolu Sanal Ülke’de Millie Bobby Brown, geçmişte insanlarla barış halinde yaşayan gelişmiş robotların başarısız bir isyan sonucunda sürgüne gönderildiği bir toplumda hayata tutunmaya çalışan, öksüz bir genç kızı canlandırıyor. Michelle’in bildiği her şey, tatlı ve gizemli bir robot olan Cosmo ile karşılaşmasıyla bir gecede altüst olur çünkü Michelle, Cosmo’nun öldüğünü sandığı dahi kardeşi Christopher tarafından kontrol edildiğinden şüphelenmeye başlar.
Kaybettiğini sandığı kardeşini bulmaya kararlı olan Michelle, Cosmo ile birlikte Amerika’nın güneybatısına doğru yola çıkar ve çok geçmeden kendini Chris Pratt’in canlandırdığı niteliksiz kaçakçı Keats ve onun robot arkadaşı Herman’la (Anthony Mackie tarafından seslendiriliyor) güçlerini birleştirirken bulur.
Keats ve Michelle, hiçliğin ortasında robotların artık kendi başlarına var oldukları duvarlarla çevrili Yasak Bölge’nin derinliklerine daldıkça sıradışı ve renkli bir grup robottan oluşan yeni yoldaşlar edinir. İkili, Christoper’ın ortadan kayboluşunun ardında, sandıklarından daha kötü niyetli güçlerin olduğunun farkına varmaya başlar.
KADRO HAKKINDA
Başrollere Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci’nin de eşlik ettiği filmin seslendirme kadrosunda Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo ve Alan Tudyk gibi isimler yer alıyor.
Russo Kardeşler imzalı Sanal Ülke, 14 Mart 2025’te sadece Netflix’te yayınlanacak.
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