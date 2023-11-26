Sanat dünyasını çalkalayan Refik Anadol polemiği: Müziği keserseniz sıradan bir ekran koruyucu!

Türk dijital medya sanatçısı Refik Anadol ve Pulitzer Ödüllü eleştirmen Jerry Saltz arasındaki sert polemik gündemden düşmüyor. New York dergisinin kıdemli sanat eleştirmeni Saltz, Refik Anadol’un ABD’deki sergisiyle ilgili, geçen hafta sosyal medya platformu X’te “Refik Anadol’un milyonlarca dolarlık sıkıcı vasat gösterisi, derme çatma ve aynalardan oluşan bir salondan ibaret. Kısaca yutturmaca sanatını değiştiriyor. Müziği keserseniz sadece sıradan bir ekran koruyucu. Bana hava hoş. Bütün sanatçıların başarılı olmasını isterim. İyi, kötü ve çok kötü” mesajını paylaştı.



Bu sözler, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

"SEN HİÇ KİMSESİN!"

Refik Anadol sosyal medyadan ödüllü eleştirmene sert yanıt verdi:



“Sözlerinin benim için hiçbir anlamı yok. Benimle hiç konuşmadın, stüdyomu hiç ziyaret etmedin, kim olduğuma, neden ve nasıl sanat yarattığıma dair hiçbir fikrin yok. Ama şunu söyleyeyim, eserlerimi kalbimle yaratıyorum! Ve bunu öğrenmek için çalışmalısın, araştırmalısın, konuşmalısın. Geldiğiniz dünya değişti! Yeni dünya aydınlık, yeni dünya kapsayıcı, yeni dünyanın kapıları yok! Ben, benim topluluğumu ifade ederim! Herkes, herhangi biri, her yaş ve her kültür için sanat yapıyorum! Ben herkesim! Sen hiç kimsesin!”