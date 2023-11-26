Sanat dünyasını çalkalayan Refik Anadol polemiği: Müziği keserseniz sıradan bir ekran koruyucu!

Türk dijital medya sanatçısı Refik Anadol ve Pulitzer Ödüllü eleştirmen Jerry Saltz arasındaki sert polemik gündemden düşmüyor. New York dergisinin kıdemli sanat eleştirmeni Saltz, Refik Anadol’un ABD’deki sergisiyle ilgili, geçen hafta sosyal medya platformu X’te “Refik Anadol’un milyonlarca dolarlık sıkıcı vasat gösterisi, derme çatma ve aynalardan oluşan bir salondan ibaret. Kısaca yutturmaca sanatını değiştiriyor. Müziği keserseniz sadece sıradan bir ekran koruyucu. Bana hava hoş. Bütün sanatçıların başarılı olmasını isterim. İyi, kötü ve çok kötü” mesajını paylaştı.
Bu sözler, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
"SEN HİÇ KİMSESİN!"
Refik Anadol sosyal medyadan ödüllü eleştirmene sert yanıt verdi:
“Sözlerinin benim için hiçbir anlamı yok. Benimle hiç konuşmadın, stüdyomu hiç ziyaret etmedin, kim olduğuma, neden ve nasıl sanat yarattığıma dair hiçbir fikrin yok. Ama şunu söyleyeyim, eserlerimi kalbimle yaratıyorum! Ve bunu öğrenmek için çalışmalısın, araştırmalısın, konuşmalısın. Geldiğiniz dünya değişti! Yeni dünya aydınlık, yeni dünya kapsayıcı, yeni dünyanın kapıları yok! Ben, benim topluluğumu ifade ederim! Herkes, herhangi biri, her yaş ve her kültür için sanat yapıyorum! Ben herkesim! Sen hiç kimsesin!”
"GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEYECEĞİM"
Geri adım atmayan eleştirmen Saltz, “Hakkında yazmadan önce asla sanatçıyı ziyaret etmem. Hakkında yazmadan önce asla sanatçıyla konuşmam. Ayrıcalıklı olmayan diğer izleyiciler gibi ben de olabildiğince özgür ve doğru tepki vermek istiyorum. Kendi başıma. Gördüğümü söyleyeceğim. Eğer aynı fikirde değilsen tamam” mesajını paylaştı.
Saltz ayrıca “Refik Anadol’un çalışmalarını sevmiyorum ve nedenini de tam olarak söyledim. Yapay zeka sanatını seviyorum. Tüm araçları ve teknolojileri seviyorum! Ben yalnızca bir sanatçının eserini malzeme ve araçlarıyla ilgili olarak eleştiriyorum. Siz onu seviyorsanız bu sizin için güzel. Ben vasat buluyorum” dedi.
"REFİK ANADOL’DAN ÇOK DAHA İYİYİM"
Saltz, bir başka mesajında da Anadol'un çalışmalarına benzer bir görüntüsünü “Bu benim. Refik Anadol’dan çok daha iyi” notuyla paylaştı.
Sosyal medyada Saltz’ı stüdyosuna davet eden Anadol ise, son mesajında şu ifadeyi kullandı:
"JERRY İLE BARIŞTIK"
"Sevgili dostlar, ülkemizin kötü kaderi bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olanlar, sanat kritiğine verdiğim cevabı 'eleştiriyi hazmedemedi' olarak algılamışlar. Aslında bunun stratejik olduğunu, yapay zeka + dijital sanatın dünya literatüründe tartışıldığını da o güzel akıllarıyla kavrayamamışlar. Hatta Jerry ile post sonrası barıştığımızı ve dijital sanat için pozitif fikirleri ve daha fazlasını da hayal edememişler. Diyalogumuzun üçüncü kişileri; bir gün de sizin işlerinizi tartışalım be! Buralar sizsiz olmuyor."
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