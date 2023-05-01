Sanat eseri olarak sergilenen muzu yiyen öğrenci: Açtım

Sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Biz" adlı sergisinin bir parçası olan "Komedyen" adlı sanat eseri, Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış bir muzdan ibaretti. Güney Koreli sanat öğrencisi Noh Huyn-soo, aç olduğu gerekçesiyle sergilenen muzu yedi ve kabuklarını da yeniden duvara bantladı.

Bir dakika kadar süren olay, Noh'un arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Noh'un "Affedersiniz, açım" diyerek muzu yediği, daha sonra kabuğunu bantla duvara yapıştırıp poz verdiği görüldü. Leeum Sanat Müzesi, öğrenciden tazminat talep etmeyeceğini açıkladı.

"ZATEN ORADA YENMEK İÇİN BANTLANMAMIŞ MI?"

Noh daha sonra yerel basına yaptığı açıklamada, Cattelan'ın çalışmalarını otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyledi. Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi, muzu yemesini, "İsyana karşı başka bir isyan olarak yorumlanabilir" şeklinde açıkladı. Öğrenci ayrıca, "Bir sanat eserine zarar vermek sanat eseri olarak da görülebilir, ilginç olur diye düşündüm. Zaten orada yenmek için bantlanmamış mı?" ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, müze daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi. Öte yandan sergideki muzun iki ya da üç günde bir değiştirildiği öğrenildi.