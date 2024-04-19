"Sanata Dair" karma sergisi Büyük Çamlıca Camisi'nde

Tamamı ev hanımı sanatçılar tarafından yapılmış modern çalışmaların yanı sıra klasik suluboya, hat, minyatür, çini, gravür, yağlıboya ve kolajların da bulunduğu sergide, 300'den fazla eser yer alıyor.

Ayşenur Karadibek'in öğrencileriyle, bağımsız sanatçıların da dahil olduğu sergide, 9-13 yaşlarında 3 sanatçının eserleri "Minik Sanatçılar" bölümünde sergileniyor. Serginin küratörlerinden Sevgi Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eserler Ayşenur Karadibek hocamızın kendi atölyesinde ve bağımsız sanatçıların çalışmaları değerlendirilerek karma olarak seçildi. Sergi, özellikle görülmeye değer Ayasofya'nın müze öncesi 1934 yılı dönemini yansıtan eserlerden, çeşitli kolajlardan, herkesin zevk alabileceği birbirinden farklı ve benzersiz eserlerden oluşmaktadır." dedi.

Serginin başlığındaki gibi sanatın her dalından eserleri beğeniye sunduklarına işaret eden Akgül, "Farklı sanat dallarında çeşitli tekniklerle çalışan yaklaşık 30 kadının icra ettiği eserler ile buluşabilirsiniz. Sergi, 27 Nisan'a kadar ücretsiz olarak gezilebilir. Her yaştan sanatseverin katılımı bizi onurlandıracaktır." diye konuştu.