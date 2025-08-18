Sanatçı Banu Kırbağ hayatını kaybetti

Melike Demirağ, paylaşımında "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.

"NE GÜZEL ŞARKILAR BIRAKTI BİZE"

Banu Kırbağ'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isim, üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

Şarkıcı Nilüfer Yumlu, üzüntüsünü "Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim" sözleriyle dile getirdi.

Selda Bağcan ise "Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun" dedi.

Nükhet Duru da paylaşımında "Değerli müzisyen ve şarkıcı Banu Kırbağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sesi ve şarkıları hepimize çok özel bir miras. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.