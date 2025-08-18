Sanatçı Banu Kırbağ hayatını kaybetti
"Ölsem de Bir Kalsam da Bir", "Unutulur" gibi şarkılarıyla tanınan Banu Kırbağ, vefat etti. Acı haberi Melike Demirağ sosyal medyadan duyurdu.
1970’li yıllara damga vuran usta sanatçı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi meslektaşı Melike Demirağ duyurdu.
Melike Demirağ, paylaşımında "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" ifadelerini kullandı.
"NE GÜZEL ŞARKILAR BIRAKTI BİZE"
Banu Kırbağ'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Birçok ünlü isim, üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.
Şarkıcı Nilüfer Yumlu, üzüntüsünü "Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim" sözleriyle dile getirdi.
Selda Bağcan ise "Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun" dedi.
Nükhet Duru da paylaşımında "Değerli müzisyen ve şarkıcı Banu Kırbağ'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sesi ve şarkıları hepimize çok özel bir miras. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
BANU KIRBAĞ KİMDİR?
Müziğe 1969 yılında lise öğrencisiyken başlayan Kırbağ, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü'ndeki eğitimi sonrası profesyonel sahne hayatına atıldı.
"Ölsem de Bir Kalsam da Bir" ve "Unutulur" adlı şarkılarıyla başarı elde eden ünlü isim, ardından beste çalışmalarına ağırlık verdi.
Albümün 6 şarkısını ürettiklerinden seçerken Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerine besteler yaptı. Bu bestelerden birini düzenleyerek ilk Türk kadın aranjör ünvanını aldı. Albüm 1984 yılında yayınlandı.
1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi ünvanını alan Banu Kırbağ, birçok albüme imza attı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Vefat
- Sanatçı
- N-Life Magazin