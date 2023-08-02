Sanatçı Cüneyt Ergün kimdir, öldü mü?

Bilinmeyen saat uygulaması şarkısıyla ünlenen, evli ve bir kız çocuk babası olan ünlü şarkıcı Cüneyt Ergün, hayatını kaybetti.

CÜNEYT ERGÜN HAKKINDA

29 Aralık1978 yılında Adana da doğan sanatçı Cüneyt Ergün'ün müziğe ilgisi 4 yaşında başladı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Akademisi Müzik bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İstanbul, Antalya ve Konya'da çeşitli mekanlarda sahne aldı.