Sanatçı Cüneyt Ergün kimdir, öldü mü?

"Ağır yaralı", "Aşkımın Bir Kalbi Varmış" ve "Bilinmeyen Saaat Uygulaması" şarkılarıyla tanınan Cüneyt Ergün hayatını kaybetti. 45 yaşındaki Cüneyt Ergün'ün ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Sanatçı Cüneyt Ergün kimdir, öldü mü?

Bilinmeyen saat uygulaması şarkısıyla ünlenen, evli ve bir kız çocuk babası olan ünlü şarkıcı Cüneyt Ergün, hayatını kaybetti.

CÜNEYT ERGÜN HAKKINDA

29 Aralık1978 yılında Adana da doğan sanatçı Cüneyt Ergün'ün müziğe ilgisi 4 yaşında başladı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Akademisi Müzik bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İstanbul, Antalya ve Konya'da çeşitli mekanlarda sahne aldı.

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