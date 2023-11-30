Sanatçı Şükran Özer Doruk hayatını kaybetti (Şükran Özer Doruk kimdir?)

ŞÜKRAN ÖZER DORUK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Şükran Özer, 1 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Şevket Hanım’dır. Müzik öğretmeninin teşvikiyle 13 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı Batı Müziği bölümünün sınavını kazanan Şükran Özer; Ren Gelenbevi’den şan, Muhittin Sadak’dan solfej, Demirhan Altuğ’dan piyano dersleri aldı. Batı Müziği öğrenimi sırasında Ali Rıza Şengel’in yönettiği Türk Musikisi İcrâ Heyeti’nin çalışmalarına katıldı ve daha sonra konservatuvarın Türk Musikisi bölümüne geçti. Şükran Özer’in ilk meşk ettiği isimler Şerif İçli ve Sâdi Işılay’dır. İlerleyen yıllarda Şefik Gürmeriç, Yesârî Asım Arsoy, Selâhattin Pınar, Münir Nurettin Selçuk, Mesut Cemil ve Nevzat Atlığ gibi usta isimlerle çalışma fırsatı yakaladı.



1948 yılında ses sanatçısı Suzan Yakar Rutkay’ın eşi Fuat Rutkay’ın vesilesiyle Silik Çehreler filminde, 1949 yılında ise Lütfi Güneri ile birlikte Zehirli Şüphe filmleriyle sinemaya başlar ve günümüze kadar on bir filmde rol alır. Sinema, sahne ve plak çalışmaları yaptığı dönemlerin akabinde açılan sınavla İstanbul Radyosu’na giren sanatçı aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı İcrâ Heyetinde de görev almaya başlar. 1965 yılına kadar sürdürdüğü ses sanatçılığı görevini bırakan Şükran Özer Doruk hâlen İstanbul’da yaşamaktadır, Yaprak ve Çiçek adlı iki kız çocuk sahibidir.