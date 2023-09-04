Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi Antalya'da trafik kazası geçirdi

Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü." diye konuştu.