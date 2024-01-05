Sanatçı Tanıtma Kartı başvuruları 29 Şubat'a kadar yapılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 başvuruları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak'tan itibaren kabul edilmeye başlandı. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları, başvurularını çevrim içi olarak "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresinden yapabilecek.



Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda yapılan uygulamayla, bugüne kadar 6 bin 339 ustaya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

