Sanatçılar Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklar ve gençlerle buluştu

Sanatçı Anderson, depremler dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Soru üzerine Hatay'da kemanı enkaz altında kalan keman öğrencisi Nazlı İrem Haddur'e keman gönderdiğini anlatan Anderson, "Geçen hafta Hatay'daydık. Birlikte düet yaptık. O da çok mutlu oldu ben de. O güzelliği birlikte yaşamak çok özeldi" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Züleyha Ortak ile oyuncu Emre Kızılırmak da depremler dolayısıyla yaşadıkları üzüntüleri dile getirdi.