Sanatçılar "Kasvetli Kışın Ortasında" adlı Noel şarkısını Gazze için söyledi

ABD'de yaşayan siyaset bilimci Yahudi Prof. Norman Finkelstein'ın Youtube sayfasında paylaştığı videoda, Yahudi şarkıcı Deborah Fink'in öncülüğünde, ünlü Noel şarkısı bu kez de Gazze'deki insanlar için çalındı.



Sözlerini Deborah Maccoby'nin yazdığı şarkıya Kevin Anderson, Jeremy Fauvel ve Zahra Paracha gibi birçok sanatçı katkıda bulundu.



Orijinali Christina Rossetti'ye ait olan eserin "Kasvetli kışın ortasında soğuk rüzgarlar inliyor" dizesini "Kasvetli kışın ortasında aç çocuklar inliyor" şeklinde yorumladı.



Şarkıda, "Hükümetler Gazze'de yaşanan soykırımı sessizce izliyor, buna nasıl izin verebiliyorlar?" gibi uluslararası camianın Filistin'de işlenen insan hakları suçlarına olan sessizliğini eleştiren sözler de yer aldı.

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