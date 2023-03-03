Sanatçı Refik Anadol depremzede tasarım öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor

Eşiyle birlikte yaklaşık 7 buçuk milyon lira kendi bütçesinden bağış yaptığını aktaran Anadol, "Deprem bölgesinden hayalleri olan tasarımcı, sanatçı 100 öğrenciye Girişimcilik Vakfı aracılığıyla hayallerini gerçekleştirme imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı.



"FARKLI BİR ŞEY YAPMAYA KARAR VERDİM"



Art Dubai'nin 16. Edisyonu'nda, İsviçre bankası Julius Baer'in sponsorluğunda görücüye çıkan son çalışması "Glacier Dreams"e ilişkin bilgi veren Anadol, Julius Baer'in Art Dubai'de "next" isimli yeni bir projeye başladığına değinerek, "Sanat, teknoloji ve bilimin kesiştiği yerlerdeki yeni hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir program" açıklamasını yaptı.



Hans Ulrich Obrist'in küratörlüğünü üstlendiği projenin 85 milyonluk buzulların dokümantasyonuyla başladığını aktaran sanatçı, "Burada aslında farklı bir şey yapmaya karar verdim. Sadece açık kaynaklardan verileri toplayarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da Grönland ve Antarktika'ya gidip kişisel olarak verileri ben topluyorum. 4 haftadır oradaydım, derinlemesine araştırma yapıyoruz" diye konuştu. Anadol, şu an 19 ülkede farklı platformlarda işlerinin mevcut olduğuna işaret ederek, bu durumun 14 yıl önce hayalini kurduğu bir gerçekliğe yolculuk olduğunu söyledi.

Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından Art Dubai'de bu yıl 43 ülkeden 130'dan fazla galeri yer aldı. Fuara bu yıl Türkiye'den de 5 galeri katıldı. Fuarın Contemporary bölümünde ise Türkiye'den Zilberman Gallery, x-ist, Pilevneli, Dirimart ve Sanatorium eserlerini sergiliyor. Madinat Jumeirah'da gerçekleştirilen fuar, 5 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.