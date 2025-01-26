Sandra Bullock ile Nicole Kidman yine bir araya geliyor

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 1998 yılında Aşkın Büyüsü (Practical Magic) filminde rol almıştı.

Filmde Kidman, Sandra Bullock ile başrolleri paylaşmıştı. Warner Bros. Aşkın Büyüsü 2 için çalışmalara başladı. Deadline'ın haberine göre, Oscar ödüllü yönetmen Susanne Bier filmin yönetmen koltuğunda oturacak.



Bullock ile Kidman hem filmin yapımcılığını üstleniyor hem de filmin başrollerini. Yönetmen Bier, Kidman ile The Undoing ve The Perfect Couple projelerinde çalıştı. Bullock ise Bird Box filminde yönetmenle bir araya geldi.

