SANKO Sanat Galerisi’nde sergi

Ressam Emine Kasap Karakoç’un SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Döngü” temalı resim sergisi devam ediyor. Sergide, Emine Kasap Karakoç’un, akrilik ve yağlı boya tekniğiyle yaptığı eserlerinden oluşan 20 eseri yer alıyor.

Emine Kasap Karakoç, en saf, en temiz ve erişilmez ilahi sırrın, anne karnındaki can olduğunu belirterek, “Felsefesi ve konusu olan eserleri sanatseverlerle buluşturuyorum. Tüm canlılar, geçen binlerce yılda bir ileri bir geri yaşamaya devam edecek. Yaşam bir döngü olduğundan eserlerimde döngü ön plana çıkmaktadır” dedi.

Emine Kasap Karakoç’un kişisel resim sergisi, 1 Aralık'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.