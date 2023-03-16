Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi de selden etkilendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bulunan müze ve ören yerlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şanlıurfa'da aşırı yağıştan kaynaklanan sel felaketinde Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizin teşhir salonlarında, Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Harran Örenyeri, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar gibi arkeolojik alanlarımızda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Ancak Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi bodrum katı ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi bodrum katları selden kısmen etkilenmiştir" denildi.



MOZAİKLERDE HASAR YOK



Sel felaketinin gerçekleştiği ilk andan itibaren müze ve örenyerlerini korumak amacıyla çalışmaların başladığı belirtilerek, "Haleplibahçe Mozaik Müzesinde biriken su, müzemizce temin edilen su pompaları ile büyük oranda tahliye edilmiş olup, tahliye işleminin akşam saatlerinde tamamlanması öngörülmektedir. Mozaiklerimizde herhangi bir sorun bulunmamakta olup, sel sularının tahliyesi akabinde restoratörlerimizce gerekli temizlik çalışmaları derhal yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



"TELAFİ EDİLEMEYECEK BİR KAYIP YOKTUR"



Müze depolarında bulunan eserlerin modern müzecilik standartları çerçevesinde akıllı sistem depoları içerisinde olduğu belirtilerek, "Sel sularının tahliye edilmesi akabinde depolarımızdaki eserlerin detaylı incelemesine devam edilecektir" denildi.