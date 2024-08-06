Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi turistik gezilerin rotasında

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında 35 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip ve 2015'te ziyarete açılan Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler, kronolojik düzende ait oldukları döneme ilişkin görsel canlandırmalarla sergileniyor. Binlerce yıllık eserlere sahip müzede, neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkan eserler yer alıyor.

Yüzlerce insan ve hayvan figürünün işlendiği oyma taşlar, mezarlıklar ve kitabelerin bulunduğu müze, ziyaretçilerine birçok eseri görme imkanı sunuyor. Yaklaşık 5 bin eserin sergilendiği ve misafirlerine yöredeki eski yaşantılar hakkında bilgi sahibi olma fırsatını sunan müze, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi konuk ediyor.

Geçmişteki yaşantıya ışık tutan müze, açıldığı günden bu yana 1 milyon 340 bin 643 ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, 2012'de temelleri atılan müzenin 2015'te ziyarete açıldığını söyledi. Müzenin dünyanın en nitelikli müzeleri arasında yer aldığını belirten Uludağ, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olarak tanımlanabiliyor. Müzemiz hem mimari anlamda hem bünyesinde barındırdığı eserler anlamında gerçekten de dünyanın en nitelikli müzeleri arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkemizin birçok noktasında çağdaş müzecilik anlamında çok yeni müzeler inşa edildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi de bu müzelerin içerisinde tabi en önemli olanlarından biridir. Müzemiz ziyarete açıldığı günden bu yana birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özellikle müzemiz içerisinde yer alan eserlerimiz dünyanın en önemli eserleri arasında yer alıyor. Göbeklitepe'nin, Karahantepe'nin çok kıymetli eserleri, Harran kazılarından çıkan eserler, Urfa Kalesi eserleri, Mozaik Müzemizdeki eserlerimiz dünyanın en önemli eserleri arasında yer almaktadır."

