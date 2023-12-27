Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 500 bin öğrenciye film izletti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırımların yanı sıra gençliğe de büyük önem vererek, gençler için birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen dijital sinema etkinliğinde öğrenciler bir yandan film izlerken diğer yandan öğrenmeye devam ediyor.

Eyyüp Göncü Ortaokulu öğrencilerini okullarından araçlarla alarak sinemaya getiren ve sinema salonunda öğrencilere ücretsiz ikramlarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Dijital Salonu'nda düzenlenen film etkinliğinde bu kez öğrencilere "Çanakkale Yolun Sonu " adlı film izletildi.

Yönetmenliğini Kemal Uzun, Ahmet Karaman ve Serdar Akar’ın yaptığı "Çanakkale Yolun Sonu" film Türk Ordusunun, düşman cephaneliğini ele geçirme planını konu ediniyor.

"Çanakkale Yolun Sonu" adlı filmi izleyen öğrenciler, filmi ve etkinliği beğendiklerini belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Açıldığı günden bu yana tüm okullardan öğrencileri ağırlayan Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda 500 bin öğrenci film izleme imkanı buldu.