Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı

Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı. Çevrede önlem alan belediye ekipleri, yıkılma riskine karşı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.

Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıktı

Haberler - İHA 23.06.2022 - 13:43

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’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yol çöktü. Olay yerine giden belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tünel olduğu belirlendi. Tünelin çökmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler, tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.

MAHALLEDE BİRÇOK TÜNEL GİRİŞİ VAR

Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Keleoğlu, “Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var” dedi.

Öte yandan çöken tünelin neye kadar uzandığı ve içerisinde neler olduğuyla ilgili incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

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