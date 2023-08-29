Şanlıurfalı öğrencilerin atık kumaştan yaptığı Göbeklitepe tablosu sergilenmeye başlandı

Aydın, şunları kaydetti:



"Bu bilinci yeni nesillere aşılamak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bir yandan ihracata katkıda bulunmaya çalışırken diğer yandan sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Tekstilde geri dönüşüm ve sıfır atık en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Yaşanan iklim krizi nedeniyle sıfır atık ve geri dönüşüm bundan sonra dünyanın hep gündeminde olacak. Tarihin 'sıfır noktasında tekstilde sıfır atık' başlığına dikkat çekmeye çalıştık. Ortaya ilkokul çocuklarının ortak çalışması olan çok güzel bir tablo çıktı. Projenin en güzel sonucu bizim için bu tablonun ait olduğu yerde Göbeklitepe'de sergilenmesi oldu."



TİHCAD Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Deniz Dikmen de proje çerçevesinde Şanlıurfa'da yaşamalarına rağmen Göbeklitepe'yi hiç görmemiş ilkokul öğrencilerini önce Göbeklitepe'ye götürdüklerini bildirdi.



Gezinin ardından öğrencilere yönelik "Tekstilde sıfır atık - Geri dönüşüm sanatı" adı altında etkinlik düzenlediklerin hatırlatan Dikmen, "Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Öğrenciler burada atık olarak görülen parçaların nasıl sanata dönüştüğünü ve geri dönüşebileceğini öğrenmiş oldular" ifadelerini kullandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun