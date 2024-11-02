Sapkın filmi hakkında merak edilenler: Hugh Grant başrolde

Başrollerde Hugh Grant, Chloe East ve Sophie Thatcher’in yer aldığı, iki Mormon misyoneri genç kadının, bir adamı dönüştürme çabasının beklediklerinden çok daha tehlikeli bir hale gelişini konu alan “Heretic/Sapkın” filmi çok yakında seyirciyle buluşuyor.

"KÖTÜ ADAMLARI ANLAMAYA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"



Filmde canlandırdığı Mr. Reed karakteri için açıkça çok yozlaşmış ve kötü biri tanımlamasını yapan Hugh Grant, “Sanırım artık oyunculukta anormal insanlara doğru çekiliyorum" dedi. Oyuncu, canlandırdığı karakteri şu cümlelerle anlattı:

"Mr. Reed yüzeysel olarak çok eğlenceli olduğunu düşünüyor, tıpkı öğretmeyi eğlenceli bir deneyim haline getireceğini düşünen bir profesör gibi. Her şey bir oyun gibi ve eğlenceli gözüktüğü için filmdeki her şeyin iki kat korkutucu olacağını düşünüyorum.”



"KORKUYLA BAŞA ÇIKAMIYORUM"



Korkuyla başa çıkamadığını söyleyen Grant, “Sanırım bu filmi yaptıktan sonra korkularımla başa çıkabildim ama totalde gerçekten başa çıkamıyorum. Yani, Midsommar’ı üç yıl önce izledim ve hatırladıkça hala derin bir travma geçiriyorum” ifadelerini kuallndı.



Sapkın adlı yapım, 8 Kasım’da vizyona girecek.