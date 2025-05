Sarah Jessica Parker: Sex and the City'yi hiç izlemedim

Hem dizi hem de sinema filmi versiyonuyla büyük bir fenomene dönüşen Sex and The City dizisinin başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker, şu sıralar And Just Like That dizisinin 3. sezonuyla gündemde.

60 yaşındaki oyuncu, rol aldığı dizileri izlemediğini söyledi. E! News'a konuşan oyuncu "Asla izlemiyorum, hiç izlemedim! Sex and The City'yi hiç izlemedim, çoğunu izlemedim." ifadelerini kullandı.