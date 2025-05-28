Sarah Jessica Parker: Sex and the City'yi hiç izlemedim
Sex and the City ve And Just Like That dizilerinde Carrie karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker, rol aldığı dizileri izlemediğini itiraf etti.
Hem dizi hem de sinema filmi versiyonuyla büyük bir fenomene dönüşen Sex and The City dizisinin başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker, şu sıralar And Just Like That dizisinin 3. sezonuyla gündemde.
60 yaşındaki oyuncu, rol aldığı dizileri izlemediğini söyledi. E! News'a konuşan oyuncu "Asla izlemiyorum, hiç izlemedim! Sex and The City'yi hiç izlemedim, çoğunu izlemedim." ifadelerini kullandı.
Kendisini izlemeyi sevmediğini belirten yıldız, Sex and the City ve And Just Like That dizilerinde Carrie karakterine hayat verdi.
Candace Bushnell'in 1996 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Sex anf the City, 1998-2004 yıllarında izleyiciyle buluştu. Daha sonra aynı isimde iki film çekildi.
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