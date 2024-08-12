Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta yapılacak

Bu yıl 30'uncu kez düzenlenecek festival kapsamında, Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Lijeta" filminin dünya prömiyeri yapılacak. Festivalde bu yıl uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.



Festivalde Türkiye'den 3 kategoride 4 film yer alacak. Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zemberek" filmi ile Cem Demirer'in yönettiği "Noksan" filmi, kısa film kategorisinde yarışacak.



Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı "Zarafet ve Şiddet Arasında" belgesel film kategorisinde, Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filmi ise öğrenci filmleri kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için mücadele edecek.



Festival kapsamında Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla ve Mostar şehirlerinde de film gösterimleri olacak.



SFF, SAVAŞIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN BAŞLATILDI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek maksadıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, 30 yıllık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok sanatçıyı misafir etti.



Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.