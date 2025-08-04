Saraybosna Film Festivali'ne geri sayım: Willem Dafoe'ya onur ödülü

15-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali için geri sayım başladı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleşecek festivalde; usta oyuncu Willem Dafoe, Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'ne layık görülecek.



Variety'nin haberine göre; kariyeri boyunca 150'den fazla projede yer alan usta oyuncu, festivalde; sanata dair deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşacağı bir seminer gerçekleştirecek.



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"İŞİNİN GERÇEK USTASI" Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali'nin direktörü Jovan Marjanovic, Dafoe hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Kameranın karşısına her geçtiğinde, işinin gerçek bir ustası olduğunu kanıtlıyor. İster bir Hollywood gişe rekortmeni filminde, ister düşük bütçeli bağımsız bir filmde rol alsın, karakterleri her zaman karmaşık, duygusal ve unutulmazdır."

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