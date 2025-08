Saraybosna Film Festivali'ne geri sayım: Willem Dafoe'ya onur ödülü

Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali'nin direktörü Jovan Marjanovic, Dafoe hakkında şu ifadeleri kullandı: "Kameranın karşısına her geçtiğinde, işinin gerçek bir ustası olduğunu kanıtlıyor. İster bir Hollywood gişe rekortmeni filminde, ister düşük bütçeli bağımsız bir filmde rol alsın, karakterleri her zaman karmaşık, duygusal ve unutulmazdır."

70 yaşındaki Willem Dafoe; Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project ve At Eternity’s Gate filmleriyle toplam dört kez Oscar’a aday gösterildi. Ayrıca Altın Küre ve SAG Ödülleri'nde de birçok adaylık elde etti.