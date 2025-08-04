Saraybosna Film Festivali'ne geri sayım: Willem Dafoe'ya onur ödülü
Saraybosna Film Festivali için geri sayım başladı. Usta oyuncu Willem Dafoe, Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'ne layık görülecek.
15-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali için geri sayım başladı.
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleşecek festivalde; usta oyuncu Willem Dafoe, Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'ne layık görülecek.
Variety'nin haberine göre; kariyeri boyunca 150'den fazla projede yer alan usta oyuncu, festivalde; sanata dair deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşacağı bir seminer gerçekleştirecek.
"İŞİNİN GERÇEK USTASI"
Bu yıl 31'incisi düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali'nin direktörü Jovan Marjanovic, Dafoe hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Kameranın karşısına her geçtiğinde, işinin gerçek bir ustası olduğunu kanıtlıyor. İster bir Hollywood gişe rekortmeni filminde, ister düşük bütçeli bağımsız bir filmde rol alsın, karakterleri her zaman karmaşık, duygusal ve unutulmazdır."
70 yaşındaki Willem Dafoe; Platoon, Shadow of the Vampire, The Florida Project ve At Eternity’s Gate filmleriyle toplam dört kez Oscar’a aday gösterildi. Ayrıca Altın Küre ve SAG Ödülleri'nde de birçok adaylık elde etti.
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