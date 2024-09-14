Saraybosna'daki belgesel festivali "Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer" ile başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC), İsrail saldırıları altındaki Filistin halkının kayıplarını, travmalarını ve adalet arayışını anlatan "Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer" (Where Olive Trees Weep) belgeseliyle başladı.



Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Boşnak Kültür Merkezi'nde yapılan açılışına çok sayıda izleyici katıldı.



Festival bu yıl "Adalet?" temasıyla Filistin halkının yaşadığı acılara odaklanırken, açılış gecesinde Maurizio Benazzo ve Zaya Benazzo yönetmenliğinde çekilen 2024 yapımı, Filistin halkının mücadelesini beyaz perdeye aktaran "Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer" belgeseli gösterildi.

Sahneye Filistin bayraklı tişörtüyle çıkan AJB DOC Direktörü Edhem Foco, seyircilere "Özgür Filistin" sloganıyla seslenerek, adaletin yanında olan tüm Saraybosnalıları festival belgesellerini izlemeye davet etti.



Al Jazeera Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz da Gazze'de yaşananlara karşı belgeseller aracılığıyla seslerini duyurmak istediklerini söyledi.



Gösterimi yapılan belgeselin ana karakterlerinden Filistinli gazeteci ve terapist Ashira Darwish de Saraybosna'nın kuşatma altında olmanın anlamını bilen bir şehir olduğunu ifade ederek, "Al Jazeera Balkanlar'ın Filistin'deki gerçekleri burada göstermesi oldukça önemli." dedi.



Darwish, "Bize yapılanlara artık son verilmeli. Yeter. Filistinli çocuklar daha fazla acı çekmemeli" diye konuştu.