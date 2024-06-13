Saraybosna'daki Osmanlı camisinin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Saraybosna 'daki en eski camilerden biri olarak bilinen Kalın Hacı Ali Camisi , 1947 yılında Yugoslavya döneminde bilinmeyen bir sebeple yıktırıldı. Klasik Osmanlı mimarisi usulünde 1535'te inşa edilen cami yıktırıldıktan sonra kalıntılar toprakla kapatıldı. Cami, mektep (Kur'an kursu) ve mezarlığın kalıntılarının olduğu alanda 2018 yılında başlatılan arkeolojik çalışmalara Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da (TİKA) destek verdi. Caminin kalıntılarının olduğu bölgenin, yapılan çalışmalar sonrasında arkeoloji parkı olarak açılması planlanıyor. Alanda, caminin yıkılmadan önceki durumunu gösteren görseller ve bilgiler de yer alacak.

ami ve haziresinin bulunduğu alandaki arkeolojik çalışmaları sürdüren Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi, bölgedeki çalışmaları yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor.



Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic; yapının cami, mektep, şadırvan ve diğer binalarla birlikte 1947 yılına kadar ayakta kaldığını, yıktırılan cami alanının bir kısmına başka binaların inşa edildiğini söyledi.



Cami alanına yapılan binaların Yugoslavya Halk Ordusu için inşa edildiğini aktaran Zajimovic, subaylar ve ailelerinin buradaki binalarda ikamet ettiklerini belirtti.



Alanın korunması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Zajimovic, cami ve mezarlık kalıntılarını düzenleyip ziyarete açmak istediklerini kaydetti.

Saraybosna'da Kalın Hacı Ali Camisi gibi yıktırılan başka yapıların da olduğunu belirten Zajimovic, "Saraybosna'da buna benzer birçok yapı var. Toplamda 30 yapı Osmanlı'nın bölgeden ayrılmasından sonra yıkılmış. Biz bu alanları yeniden canlandırmak, halka sunmak, zengin tarihimizi ve kültürümüzü halkımızla paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.