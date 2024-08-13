Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü Meg Ryan'a verilecek

Saraybosna Film Festivali'nde, "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü usta oyuncu Meg Ryan'a verilecek. SFF Müdürü Jovan Marjanovic, yaptığı açıklamada, Ryan'ın sadece oyunculuk performansıyla değil aynı zamanda yönetmen ve senarist olarak da yeteneğini gösterdiğini ifade etti. Marjanovic, Ryan'a Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'nü vermenin kendileri için bir gurur olduğunu belirterek, Ryan'ın ayrıca Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic moderatörlüğünde bir etkinliğe de katılacağını kaydetti.

Ryan'ın başrolünde oynadığı 1998 yılı yapımı olan ve 1999 yılındaki SFF'de de gösterilen "You've Got Mail (Mesajınız Var)" filmi, 25 yıl sonra aynı yerde izleyiciyle buluşacak.



"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2005 yılından itibaren film endüstrisinin gelişimine katkı sunanlara veriliyor.



FESTİVAL, SAVAŞIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN BAŞLATILDI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, 30 yıllık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok sanatçıyı ağırladı.



SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.