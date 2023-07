"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, Oscar ödüllü Charlie Kaufman'a verilecek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 11-18 Ağustos'ta düzenlenecek 29. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, ABD'li yönetmen, film yapımcısı ve senarist Charlie Kaufman'a takdim edilecek. SFF Müdürü Jovan Marjanovic, yaptığı yazılı açıklamada, "John Malkovich Olmak" ve "Eternal Sunshine of the Spotless Mind/Sil Baştan" gibi modern klasiklerin yazarı Oscar ödüllü Kaufman'ı Saraybosna'da ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Kaufman'ın sinema dünyasına büyük katkı sağladığını belirtti.



Kaufman'ın 2008'de de "New York Yanılsamaları" filmiyle festivale katıldığını anımsatan Marjanovic, "Açık hava" etkinliği kapsamında ise Kaufman'ın senaristliğini üstlendiği Oscar ödüllü 2002 yapımı "Tersyüz (Adaptation)" filminin gösterileceğini aktardı. Marjanovic, Kaufman'a, sinema dünyasına sağladığı unutulmaz katkılar nedeniyle "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü'nün verileceğini kaydetti.



RUMİ DİZİSİ DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPACAK



Bu arada, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi ise dünya prömiyerini SFF'de yapacak. Başrollerinde Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak ve Nilay Deniz'in yer aldığı ve büyük İslam alimi Mevlana'nın yaşadığı dönemi anlatan Rumi dizisinin ilk bölümü, 12 Ağustos'ta Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Öte yandan, SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.



FESTİVAL, SAVAŞIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN BAŞLATILDI

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, 29 yıllık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok sanatçıyı ağırladı.



SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.