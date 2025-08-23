Şarkıcı Bayhan ilk kez Erzurum'da: Konsere yoğun ilgi

"Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıları özgün yorumuyla seslendiren sanatçıya Erzurumlular gece boyunca eşlik etti.



GAZİLERİ KONSERE DAVET ETTİ

Erzurum Kalesi'ni gezerken karşılaştığı gazileri konserine davet eden Bayhan'ı konserinde Erzurumlu gaziler de yalnız bırakmadı. Gazileri "Hoş geldiniz" diyerek karşılayan ünlü sanatçı, "Hep birlikte bir aileyiz, birlikte güzeliz" dedi.



Erzurum'a ilk defa geldiğini belirten sanatçı, "Erzurum'da ilk defa konser veriyorum. Kültür Yolu Festivali'ne beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.