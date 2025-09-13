Şarkıcı Bayhan Şırnak'ta konser verdi

Şarkıcı Bayhan, 2003 yılında düzenlenen Popstar yarışmasıyla şöhreti yakaladı. Son dönemde “Gassal” dizisinde seslendirdiği "Efendim İşitmedim" adlı şarkıyla adından söz ettiren Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şırnak 'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında konser verdi.

BAYHAN KİMDİR?

"Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Ah İstanbul" gibi sevilen şarkıları özgün yorumuyla seslendiren Bayhan, 1980 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan, daha sonra çeşitli sahnelerin dışında dizilere konuk oldu ve televizyon programlarında boy gösterdi.

2021 yılında ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayınlayan Bayhan, 2024'te Grup Tual'in Tiryakinim şarkısını seslendirdi.

Büyük bir başarı yakalayan ünlü isim, 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.