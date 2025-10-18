Şarkıcı Buray Diyarbakır'da konser verdi
"İstersen", "Mecnun" ve "Alaz Alaz" gibi şarkıları seslendiren şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.
Şarkıcı Buray, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi. Nevruz Parkı'nda düzenlenen festivalde sahne alan Buray, hayranlarıyla buluştu.
Ünlü sanatçı, "Olmuşum Leyla", "Rampapapam", "Mecnun" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği türkülerle de dinleyicilerine müzik dolu bir akşam sundu.
Diyarbakırlılar bütün gece Buray'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
- Türkiye Kültür Yolu Festivalleri
- Şarkıcı
- Diyarbakır