Şarkıcı Chris Brown, hakkındaki suçlamaları reddetti

ABD'li müzisyen Chris Brown, bir gece kulübünde gerçekleşen olay nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tutuklanmıştı. 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan şarkıcı bugün Londra'da hakim karşısına çıktı.

Brown, 2023 yılında gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw'a saldırıyla suçlandı. Müzik yapımcısı Abe Diaw, Brown'ın kendisine saldırdığını, bir şişe ile kafasına vurduğunu ve yere düştüğünde onu teklemediğini iddia etti

BBC'nin haberine göre, 36 yaşındaki Brown mahkemede suçsuz olduğunu savundu. Şarkıcı, 26 Ekim 2026'da hakim karşısına çıkacak. Brown'ın suç ortağı olarak nitelendirilen HoodyBaby takma adıyla sahne alan 39 yaşındaki Amerikalı Omololu Akinlolu da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

