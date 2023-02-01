Şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

"Elvan Dalton" ismiyle tanınan Ankaralı Şarkıcı Elvan Yılmaz, hayatını kaybetti. Şarkıcı Ahmet Efendi Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Elvan Dalton' ismiyle bilinen Ankaralı şarkıcı Elvan Yılmaz toprağa verildi. 56 yaşındaki şarkıcı, Ahmet Kural'la Murat Cemcir'in iki düğün şarkısıcısını canlandırdığı Çalgı Çengi filmindeki müziklerle tanınıyordu.

Şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sahne ismi olan 'Elvan Dalton' ile tanınan şarkıcı Elvan Yılmaz, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 2

Yılmaz için Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şarkıcı Elvan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - 3

Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve dünyasından pek çok isim katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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