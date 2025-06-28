Şarkıcı James Arthur İstanbul'a geliyor

İngiliz şarkıcı James Arthur, İstanbul Lifepark'ta konser vermeye hazırlanıyor. The Pisces World Tour kapsamında İstanbul'a gelmeye hazırlanan James Arthur, "Say You Won't Let Go", "Impossible", "Train Wreck" ve "Rewrite the Stars" gibi parçalarıyla tanınıyor.

Dijital platformlarda yüz milyonları aşan dinlenme sayılarına ulaşan İngiliz şarkıcı, şimdiye kadar "James Arthur", "Back from the Edge" ve "YOU" isimli albümlere imza attı. Konserin biletleri 1 Temmuz'da satışa çıkacak​​​​​​​.