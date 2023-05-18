Şarkıcı Karsu ve Hatay Medeniyetler Korosu'ndan konser

"Şarkılarda Sen" projesi kapsamında Karsu ile Antakya Medeniyetler Korosu, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Çökertme ve Yemen Türküsü’nü yorumladı. Şarkıcı Karsu, "Şarkıları söylerken Atatürk’ü yanımda hissettim, umarım dinleyenlere de aynı şekilde hissettirebiliriz" dedi.



Proje ile ilgili konuşan Karsu, “Böylesine anlamlı bir projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Atamız 1919’da işgal altındaki ülkemizde, büyük bir umutla bir mücadele başlattı. O’nun umudu bize ışık oldu, mücadelesi yolumuzu aydınlattı. 19 Mayıs ruhunu bugüne taşımak, Atamızı anmak ve anlamak için O’nun sevdiği iki şarkıyı tekrar onun için söyledik. Benim için çok duygu dolu anlardı. Şarkıları söylerken Atatürk’ü yanımda hissettim, umarım dinleyenlere de aynı şekilde hissettirebiliriz” diye konuştu.



Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ise “Antakya Medeniyetler Korosu olarak 2007 yılından itibaren dünyanın birçok yerinde 2.000’den fazla konser verdik. 6 Şubat depreminden sonra böylesine anlamlı bir proje tarafımıza gelince inanın çok heyecanlandık. 19 Mayıs ruhu ve ülkeyi Kurtuluş Savaşı’na hazırlayan süreç belki de şu anda bizim yaşadığımız yıkımda tüm ülkenin bizim için seferber olması ile aynı ruhtur. Ulu önderin bizlere çizdiği yolda görüyoruz ki tüm Türkiye tek yürek olabiliyor. Okuduğumuz eserlerde Atatürk’ü ve o dönemi hissederek okumak ve bunu gelecek kuşaklara aktarma fikriyse paha biçilmez” ifadesini kullandı.

