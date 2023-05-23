Şarkıcı Miley Cyrus'tan turne itirafı: 100 bin kişinin önünde yalnızım

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, yeni albümü "Endless Summer Vacation" ile şu sıralar gündemde. "Flowers" ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Cyrus, dünya turnesine çıkmayı düşünmediğini söyledi. Şarkıcı, büyük mekanlarda sahne almanın kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
"YALNIZ HİSSEDİYORUM"
İngiliz Vogue dergisine konuşan Cyrus, "Yüz binlerce kişiye şarkı söylemek pek de sevdiğim bir şey deği. Hiç bağ yok. Güvenlik yok. Ayrıca doğal da değil. Çok yalnız hissettiren bir deneyimçünkü eğer 100 bin kişinin önündeyseniz, yalnızsınız demektir" dedi.