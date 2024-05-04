Şarkıcı Sia soyadını değiştirmeye karar verdi

"Elastic Heart", "Cheap Thrills" ve " The Greatest" gibi hit şarkılara imza atan ünlü şarkıcı Sia soyadını değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundu.

Şarkıcı Sia soyadını değiştirmeye karar verdi

2014 yılında piyasaya çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla müzik sektörüne geri dönen ve Rihanna'nın "Diamonds" şarkısı gibi birçok hit parçanın sözlerini yazan Avustralyalı şarkıcı Sia, soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Geçtiğimiz yıl İtalya'da dünyaevine giren 48 yaşındaki şarkıcı, adının "Sia Kate Furler" yerine, eşi Dan Bernad'ın soyadını alarak "Sia Bernad" olarak değiştirilmesini istiyor.

Daha önce Erik Anders ile evli olan yıldız, 2016 yılında boşanmıştı.

Şarkıcı Sia soyadını değiştirmeye karar verdi - 1

OTİZM TEŞHİSİ KONULDU

Öte yandan şarkıcı geçtiğimiz haziran ayında "Ben otizm spektrumundayım" açıklamasında bulunmuştu. "Rob Has a Podcast"e bağlanan Sia, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucu bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" dedi.

Şarkıcı daha önce  alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona girdiğini açıklamıştı ancak bu söylemiyle otizm spektrumundan ilk kez bahsetmiş oldu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...