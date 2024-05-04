Şarkıcı Sia soyadını değiştirmeye karar verdi

2014 yılında piyasaya çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla müzik sektörüne geri dönen ve Rihanna'nın "Diamonds" şarkısı gibi birçok hit parçanın sözlerini yazan Avustralyalı şarkıcı Sia, soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.



Geçtiğimiz yıl İtalya'da dünyaevine giren 48 yaşındaki şarkıcı, adının "Sia Kate Furler" yerine, eşi Dan Bernad'ın soyadını alarak "Sia Bernad" olarak değiştirilmesini istiyor.



Daha önce Erik Anders ile evli olan yıldız, 2016 yılında boşanmıştı.

