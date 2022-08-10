Şarkıcı Sıla'nın konserlerine corona virüs engeli

Ajda Pekkan'ın ardından bu kez de şarkıcı Sıla da corona virüse yakalandı. Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konserlerini ertelediğini duyurdu.



Sıla, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Herkese selamlar... Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek...



Yeni tarihlerimiz;



5 Ekim, 6 Ekim ve 25 Ekim olacak. Biletlerinizi yeni tarihlerle değiştirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Virüs kol geziyor, vakalar tavan... Çok sevgiler.