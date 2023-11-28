Şarkılara Hayat Veren Kadınlar konserine AKM ev sahipliği yapacak

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, "Şarkılara Hayat Veren Kadınlar" konserinde Türk kadın bestecilerin eserlerinden oluşturulan bir repertuvarla sahnede olacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ev sahipliğindeki konser, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınan 5 Aralık 1934'ün 89. yıl dönümünde gerçekleşecek.

Sanat Yönetmenliğini Şükrü Türkmen'in üstlendiği konserde, Osmanlı Devleti'nin son döneminden, Cumhuriyet'in ilan edildiği dönem ve sonrasında, güfteleri ve besteleriyle Türk musikisi içinde yer alan Dilhayat Kalfa, Esma Sultan, Leyla Saz, Neveser Kökdeş, Radife Erten ve Melahat Pars gibi değerli kadın bestecilerin eserlerinden bir seçki seslendirilecek.

