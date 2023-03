Savaş Dinçel'in kaleme aldığı "Uçurtmanın Kuyruğu" izleyiciyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu "Uçurtmanın Kuyruğu", Müze Gazhane’de sahnelendi.



Gösterimin ardından açıklamada bulunan Barış Dinçel, duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, “1999 senesinde bu oyun yazılırken rahmetli babamın yanı başındaydım ben. Benim bir ustanın yanındaki en güzel çıraklığım diyebilirim. Her kelimesi, kağıda dokundurduğu her kalem darbesinde bir sonraki safha konuşularak çıktı bu oyun. İlk sahneye koyan odur. O an da yanındaydım” dedi.



Dinçel, Şehir Tiyatroları’nı kendi evi gibi gördüğünü dile getirerek, “Beni yetiştiren, beni ben yapan kurumdur. Seyirci bu işin en büyük önemi. Bugün bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"SAVAŞ DİNÇEL, TÜRK TİYATROSU'NUN DUAYENİDİR"



Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de emeği geçenlere teşekkür ederek, “Savaş Dinçel, Şehir Tiyatrosunun mihenk taşlarından, direklerinden biridir. Türk tiyatrosunun duayenidir. Onun doğum günü 1 Nisan’da da özel bir kutlama yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Gün Koper ile Ali Yoğurtçuoğlu’nun rol aldığı oyun, 29 Mart-1 Nisan’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde izlenebilecek.



Oyunun müzik ve efekt tasarımını Emrah Can Yaylı, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını ise Osman Aktan yaptı.

Eserin konusu kısaca şöyle:



“Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar.”