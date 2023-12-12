Savaş mağduru çocuklardan Filistin'e şarkılı destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan müzik kursunda öğrenim gören Suriye uyruklu 10 öğrenci, söz ve bestesi Suriyeli Müzik Öğretmeni Fevvaz El Hasan'a ait "Ya Gazze" isimli şarkıyı, Gazzelilerin direnişine destek olmak amacıyla seslendirdi.

Belediyeye ait Vali Kemalettin Gazzezoğlu Kültür ve Sanat Merkezinde müzik eğitimi alan yabancı uyruklu çocuklar, Filistin’in kurtuluşa ermesi için herkesin destek olması çağrısında bulundu. Geçmişte Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten çocuklar, acı ve gözyaşının içinden çıktıklarını, dualarıyla Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.