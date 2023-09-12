Savatra Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık sunak bulundu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'nde bulunan Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. İlker Işık'ın başkanlığında devam ediyor.



Kazılarda, milattan sonra 2'nci veya 3'üncü yüzyıldan kaldığı öngörülen, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenilen sunak bulundu.

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı."