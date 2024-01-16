Sayna Soleimanpour kimdir, nereli?

Sayna Soleimanpor 1996 yılında İran Tebriz'de dünyaya geldi. 2010-2014 yılları arasında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde resim eğitimi aldı. 2014’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’ne başladı. 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Fotoğraf Bölümü’ne geçiş yapan Soleimanpour, lisans eğitimini sürdürüyor. Sanatçının eserleri Mamut Art Project(2021), The Exposure Photography (Louvre Müzesi) ve x-ist’te Kesişme VII(2022) sergilerinde izleyiciyle buluştu.
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