Scarface filminin yıldızı Angel Salazar hayatını kaybetti

Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği Scarface (1983) filminin oyuncularından Angel Salazar yaşamını yitirdi. Filmde "Chi Chi" karakterine hayat veren yıldız 68 yaşındaydı.

TMZ'nin haberine göre, kalp rahatsızlığı olan olan aktör, arkadaşının evindeyken uykusunda yaşamını yitirdi.

Salazar kariyer boyunca A Stranger Is Watching, Where the Buffalo Roam, Walk Proud ve Boulevard Nights gibi yapımlarda rol aldı.