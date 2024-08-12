Scarface filminin yıldızı Angel Salazar hayatını kaybetti

1983 yapımı Scarface (Yaralı Yüz) filminde rol alan oyuncu Angel Salazar 68 yaşında hayatını kaybetti.

Scarface filminin yıldızı Angel Salazar hayatını kaybetti

Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği Scarface (1983) filminin oyuncularından Angel Salazar yaşamını yitirdi. Filmde "Chi Chi" karakterine hayat veren yıldız 68 yaşındaydı.

TMZ'nin haberine göre, kalp rahatsızlığı olan olan aktör, arkadaşının evindeyken uykusunda yaşamını yitirdi.

Salazar kariyer boyunca A Stranger Is Watching, Where the Buffalo Roam, Walk Proud ve Boulevard Nights gibi yapımlarda rol aldı.

Scarface filminin yıldızı Angel Salazar hayatını kaybetti - 1

"Scarface" filminde Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Mary Elizabeth Mastrantonio ve F. Murray Abraham gibi isimler rol alıyor.

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