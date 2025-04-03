Scarlett Johansson: En büyük hayalim bu filmde rol almaktı

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, başrolünde yer aldığı yeni filmi hakkında konuştu.

Scarlett Johansson: En büyük hayalim bu filmde rol almaktı

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan , yeni filmi Jurassic World: Rebirth'te filminde Jonathan Bailey ile başrolleri üstleniyor.

40 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte "Son 15 yıldır bir Jurassic Park filminde rol olmak, hayatım boyunca gerçekleşmesini beklediğim en büyük hayaldi." dedi.

"Ne zaman Jurassic filmi yapacaklarını duysam, birilerine ulaşır ve 'Müsaitim, biliyorsunuz' derdim" ifadelerini kullanan oyuncu, filmde Zora Bennett karakterine hayat veriyor.

Scarlett Johansson: En büyük hayalim bu filmde rol almaktı - 1

HAKKINDA

Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde , Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi isimler yer alııyor. "Jurassic World Dominion"da yaşananlardan yaklaşık 5 yıl sonrasını konu alan film, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

Scarlett Johansson neden sosyal medya hesabı açmıyor? "Üzerimde baskı var"

Scarlett Johansson neden sosyal medya hesabı açmıyor? "Üzerimde baskı var"

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...