Scarlett Johansson: En büyük hayalim bu filmde rol almaktı
ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, başrolünde yer aldığı yeni filmi hakkında konuştu.
Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan Scarlett Johansson, yeni filmi Jurassic World: Rebirth'te filminde Jonathan Bailey ile başrolleri üstleniyor.
40 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte "Son 15 yıldır bir Jurassic Park filminde rol olmak, hayatım boyunca gerçekleşmesini beklediğim en büyük hayaldi." dedi.
"Ne zaman Jurassic filmi yapacaklarını duysam, birilerine ulaşır ve 'Müsaitim, biliyorsunuz' derdim" ifadelerini kullanan oyuncu, filmde Zora Bennett karakterine hayat veriyor.
FİLM HAKKINDA
Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi isimler yer alııyor. "Jurassic World Dominion"da yaşananlardan yaklaşık 5 yıl sonrasını konu alan film, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Scarlett Johansson