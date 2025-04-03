Scarlett Johansson: En büyük hayalim bu filmde rol almaktı

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan Scarlett Johansson, yeni filmi Jurassic World: Rebirth'te filminde Jonathan Bailey ile başrolleri üstleniyor.

40 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte "Son 15 yıldır bir Jurassic Park filminde rol olmak, hayatım boyunca gerçekleşmesini beklediğim en büyük hayaldi." dedi.

"Ne zaman Jurassic filmi yapacaklarını duysam, birilerine ulaşır ve 'Müsaitim, biliyorsunuz' derdim" ifadelerini kullanan oyuncu, filmde Zora Bennett karakterine hayat veriyor.

