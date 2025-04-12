Scarlett Johansson hem oyuncu hem de yönetmen olarak Cannes'da
B yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalin gözde ismi şimdiden belli oldu.
78. Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta başlayacak. Juliette Binoche'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.
Festivalin en dikkat çeken yapımlarından biri de Wes Anderson'ın yeni filmi The Phoenician Scheme. Filmde rol alan Scarlett Johansson, Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Scarlett Johansson yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen olarak da festivale katılacak.
Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan oyuncunun ilk yönetmenlik deneyimi olan Eleanor the Great filmi de film seçkisinde yer aldı.
Bu yıl Altın Palmiye için yarışacak 20 filmin 6'sının yönetmeni kadın.
Eleanor the Great filminde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.
KADRODA KİMLER VAR?
Büyük Budapeşte Oteli, Tenenbaum Ailesi ve Köpek Adası gibi filmlerle tanınan ve kendine has bir çekim stili olan Amerikalı yönetmen Wes Anderson’ın yeni filminde Benicio del Toro başrolde.
Filmde Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Rupert Friend ve Hope Davis gibi isimler rol alıyor. Benicio del Toro, Avrupa'nın en zengin adamlarından biri olan "Zsa-zsa Korda" rolünde filmde yer alırken, Mia Threapleton kızını ve Michael Cera da kızının öğretmenini canlandırıyor.
Bir aile işletmesinin hikayesini konu alan film, 30 Mayıs'ta vizyona girecek.
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