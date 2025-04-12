Scarlett Johansson hem oyuncu hem de yönetmen olarak Cannes'da

78. Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta başlayacak. Juliette Binoche'un jüri başkanlığını üstlendiği festivalde Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.



Festivalin en dikkat çeken yapımlarından biri de Wes Anderson'ın yeni filmi The Phoenician Scheme. Filmde rol alan Scarlett Johansson, Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Scarlett Johansson yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen olarak da festivale katılacak.

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan oyuncunun ilk yönetmenlik deneyimi olan Eleanor the Great filmi de film seçkisinde yer aldı.



Bu yıl Altın Palmiye için yarışacak 20 filmin 6'sının yönetmeni kadın.



Eleanor the Great filminde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.